Galatasaray'dan gövde gösterisi: Yıldız transferler imzayı attı

Galatasaray yeni transferlerine imza töreni düzenledi
Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi.
Rams Park'ta taraftara açık olarak düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ile bonservisi alınan Kaan Ayhan ve geçen sezon takıma katılan Nicolo Zaniolo katıldı.
Yıldız oyuncular sahne aldı
Futbolcular anonsla tek tek sahaya çağırılırken, kurulan platformda sözleşmelere imza attı. Takımın yıldız ismi Mauro Icardi ailesiyle birlikte sahaya gelirken, yıldız oyucunun sahaya çıkışı sırasında tribünlerde meşaleler yakıldı.
Galatasaray'da Wilfred Zaha, Transfer açıklamasında olduğu gibi "Ali Cabbar" şarkısıyla kürsüye çıktı. Zaha'nın transfer açıklamasında da şarkıya yer verilmişti. Bu durum oyuncuyla ilgilenen ezeli rakip Fenerbahçe'ye gönderme olarak görülüyor.
Mauro Icardi ise kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı eşliğinde ailesi ile birlikte sahaya çıktı.