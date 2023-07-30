Galatasaray'dan gövde gösterisi: Yıldız transferler imzayı attı

Rams Park'ta taraftara açık olarak düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ile bonservisi alınan Kaan Ayhan ve geçen sezon takıma katılan Nicolo Zaniolo katıldı.

Galatasaray'da Wilfred Zaha, Transfer açıklamasında olduğu gibi "Ali Cabbar" şarkısıyla kürsüye çıktı. Zaha'nın transfer açıklamasında da şarkıya yer verilmişti. Bu durum oyuncuyla ilgilenen ezeli rakip Fenerbahçe'ye gönderme olarak görülüyor.