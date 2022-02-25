Galatasaray'dan iddialı açıklama: Barcelona'yı eleriz

Kura çekiminin ardından GSTV'ye açıklamada bulunan Nihat Kırmızı, "Barcelona bizim ezeli rakibimiz. Daha önce defalarca karşılaştık ve defalarca galip geldik. Yine yeneceğiz" dedi.

Barcelona'nın kaliteli bir takım olduğunu anlatan Kırmızı, "Tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Tabii ki Barcelona güçlü bir takım ve bunun bilincindeyiz. Bu seviyelerde tüm takımlar güçlü. Hangi takımı çekersek çekelim aynı ciddiyetle hazırlanmamız gerekecekti ama Barcelona dünyada kabul gören bir takım. Tıpkı Galatasaray gibi. Ezeli rakibimizin çıkmasına şaşırmadık. Barcelona'yı eleyeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent'in geçmişte Barcelona'da çalıştığını hatırlatan Kırmızı, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüzün de önemli bir avantajı var. Bunu kullanmak istiyoruz. Torrent, bir Katalan ve Barcelona'da çalıştı. Bu avantajı kullanarak tur atlayan taraf olacağımıza inanıyoruz. Galatasaray da Barcelona'yı çok iyi tanıyan bir takım. Çokça karşılaştığımız bir takım. Bizim seviyemiz Avrupa. Biz bu seviyedeki takımları yenerek UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde defalarca bu seviyedeki takımlarla karşılaştık, yendik, puanlar aldık, turlar atladık. Galatasaray bu tür maçları çok iyi bilir ve sever. Bu da o maçlardan biri olacaktır. En büyük amacımız deplasmandaki ilk maçta iyi bir skor alarak taraftarımız önünde tur atlamak."

The round of 16 is set ✅



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"Rizespor'u yenerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Nihat Kırmızı, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü sahalarında Çaykur Rizespor ile yapacakları maçla ilgili, "Bu sezon ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama son maçlarda istediğimiz oyunu yakalamaya başladık. Göztepe maçıyla oyunumuzu sonuca da çevirdik ve 3 puan aldık. Çaykur Rizespor maçında da galip gelerek bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sonrasında da galibiyet serisi haline gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

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