Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi: Icardi'nin yerine 20'lik golcü

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ukrayna Ligi'nde forma giyen Dinamo Kiev'in genç yıldızını istiyor. Yabancı kontenjanı planlaması ve Icardi'nin ayrılık ihtimali üzerine yönetim bu transfer için girişimlerine başladı.
Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken geleceğe yatırım niteliğinde bir ismi gündemine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılıların, Matviy Ponomarenko için girişimlerini değerlendirdiği öne sürüldü.
Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki santrfor, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 16 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
1.88 boyundaki genç golcü, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkili bitiriciliğiyle Avrupa kulüplerinin de radarında yer alıyor.
Yabancı kontenjanı planlaması doğrultusunda genç ve potansiyelli oyunculara yönelen Galatasaray'ın, Ukraynalı yıldızı kadroya katmak istediği belirtildi.