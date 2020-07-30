TRANSFER

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi: Aslan dövmesiyle duyurulacak

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Fernando Muslera'dan yeni sezonun ilk yarısında yararlanamayacak olan Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi yerine tecrübeli bir kaleci arayışına girmişti. Sarı-kırmızılı kurmaylar aradığı ismi İspanya'da buldu.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Iago Herrerin

Iago Herrerin

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında tecrübeli bir kaleci arayışına giren Galatasaray, aradığı ismi İspanya'da buldu! Sarı-kırmızılılar, Athletic Bilbao'dan Iago Herrerin'i kiralıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, bir süredir Athletic Bilbao'yla müzakereler yürütürken Iago Herrerin'in kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı.

Athletic ile sözleşmesi bulunmasına rağmen oynamak istediği için ayrılma talebinde bulunan file bekçisinin Galatasaray'a 6 aylığına kiralanması konusunda tüm görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Yabancı kuralı kararının bir yıl ertelenmesiyle birlikte bu konuda eli rahatlayan Galatasaray, ilk olarak Herrerin'i açıklamaya hazırlanıyor. Bu transferin 32 yaşındaki kalecinin elinde bulunan Aslan dövmesiyle açıklanması planlanıyor.


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