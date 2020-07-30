Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi: Aslan dövmesiyle duyurulacak

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında tecrübeli bir kaleci arayışına giren Galatasaray, aradığı ismi İspanya'da buldu! Sarı-kırmızılılar, Athletic Bilbao'dan Iago Herrerin'i kiralıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, bir süredir Athletic Bilbao'yla müzakereler yürütürken Iago Herrerin'in kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı.

Athletic ile sözleşmesi bulunmasına rağmen oynamak istediği için ayrılma talebinde bulunan file bekçisinin Galatasaray'a 6 aylığına kiralanması konusunda tüm görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Yabancı kuralı kararının bir yıl ertelenmesiyle birlikte bu konuda eli rahatlayan Galatasaray, ilk olarak Herrerin'i açıklamaya hazırlanıyor. Bu transferin 32 yaşındaki kalecinin elinde bulunan Aslan dövmesiyle açıklanması planlanıyor.