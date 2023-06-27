Galatasaray'dan Torreira kararı: İstenen bonservis belli oldu

Gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Torreira, birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Daha önce Milan'ın girişimlerde bulunduğu Lucas Torreira için bu kez de Lazio devreye girdi. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri, önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

18 milyon euro bonservis isteniyor

Galatasaray ise Torreira'yı satmaya sıcak bakmıyor. Avrupa'da başarı hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, Uruguaylı futbolcuyu takımda tutmak istiyor. Galatasaray'ın, 17-18 milyon avro civarında bir teklif gelmediği sürece bu transfere izin vermeyeceği öğrenildi.





Lucas Torreira, sezon başında 6 milyon avroya Arsenal'den transfer edilmişti. Uruguaylı orta sahanın, sarı kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





Torreira geçtiğimiz sezon, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.





Diğer yandan Galatasaray, orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor. Bu nedenle Leandro Paredes'i gündemine alan sarı kırmızılılar, oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetim, Paris Saint-Germain'de kalmak istediğini açıklayan 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.







