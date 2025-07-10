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Galatasaray'ın acı günü: İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti

Galatasaray'ın acı günü: İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti

15:3410/07/2025, Perşembe
AA
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İsmail Sarıkaya cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.
İsmail Sarıkaya cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Galatasaray’da üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapan ve mevcut dönemde de Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan İsmail Sarıkaya vefat etti.

Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinde (1905 GSYİAD) başkanlık yapan Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde üç dönem yönetim kurulu üyeliği, mevcut dönemde Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde camiamıza önemli hizmetlerde bulunan 11671 sicil numaralı üyemiz Mehmet İsmail Sarıkaya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.


Sarıkaya'nın cenazesinin 12 Temmuz Cumartesi günü öğle vakti Etiler Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği bildirildi.


Açıklamada, "Mehmet İsmail Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.




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