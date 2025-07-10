Galatasaray'ın acı günü: İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinde (1905 GSYİAD) başkanlık yapan Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde üç dönem yönetim kurulu üyeliği, mevcut dönemde Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde camiamıza önemli hizmetlerde bulunan 11671 sicil numaralı üyemiz Mehmet İsmail Sarıkaya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.