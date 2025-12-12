Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Akdeniz ekibiyle kritik bir mücadeleye çıkacak sarı-kırmızılılar, önemli eksiklerine rağmen hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina Antalya deplasmanına götürülmedi. Bu beş oyuncunun tedavi süreçleri sürdüğü için teknik heyetin riske etmediği bildirildi.