Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri devam eden Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina kafilede yer almadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Akdeniz ekibiyle kritik bir mücadeleye çıkacak sarı-kırmızılılar, önemli eksiklerine rağmen hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina Antalya deplasmanına götürülmedi. Bu beş oyuncunun tedavi süreçleri sürdüğü için teknik heyetin riske etmediği bildirildi.
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.