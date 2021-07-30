Berkan Kutlu küçükken tuttuğu takıma transfer oldu

Galatasaray, Alanyaspor’da oynayan Berkan Kutlu’yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili bir video paylaşıldı.
Genç oyuncunun küçüklük fotoğraflarına yer verilen gönderi, ''Galatasaray formalı o çocuk, artık Galatasaraylı' notuyla yayınlandı.
İşte o paylaşım:
Galatasaray formalı o çocuk, artık Galatasaraylı! 👊
🦁 @iamberkankutlu pic.twitter.com/TpfxZGvFWC
Galatasaray formalı o çocuk, artık Galatasaraylı! 👊