Spor Berkan Kutlu küçükken tuttuğu takıma transfer oldu
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Berkan Kutlu küçükken tuttuğu takıma transfer oldu

Galatasaray, yeni transfer Berkan Kutlu'nun çocukluğunda sarı-kırmızılı formayı giydiği görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Berkan Kutlu videosunu izle
Berkan Kutlu Metin Oktay pozu verdi.

Galatasaray, Alanyaspor’da oynayan Berkan Kutlu’yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili bir video paylaşıldı.

Genç oyuncunun küçüklük fotoğraflarına yer verilen gönderi, ''Galatasaray formalı o çocuk, artık Galatasaraylı' notuyla yayınlandı.

İşte o paylaşım:

Galatasaraylı futbolcunun maçta çekilen görüntüsü isyan ettirdi
SPOR
Galatasaraylı futbolcunun maçta çekilen görüntüsü isyan ettirdi


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