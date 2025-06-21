Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın eski yöneticisi Dikran Gülmezgil hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski yöneticisi Dikran Gülmezgil hayatını kaybetti

10:2521/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Dikran Gülmezgil.
Dikran Gülmezgil.

Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil vefat etti.

Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil hayatını kaybetti.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 13642 sicil numaralı üyesi, eski yönetim kurulu üyemiz, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyemiz Dikran Gülmezgil'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze sayısız hizmetleri olan Dikran Gülmezgil'i kaybetmenin acısını derinden yaşıyor, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#Galatasaray
#Dikran Gülmezgil
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınav görevli ücretleri ne zaman, ne kadar yatırılacak? 2025 YKS gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ücretleri ödeme tutarları ve tarihleri