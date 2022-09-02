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Galatasaray'da Icardi an meselesi: İmza için geliyor

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın, PSG’den Maurio Icardi ile imza aşamasına geldiği kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımda hedef, Arjantinli yıldıza hafta başına kadar imza attırmak. Peki Galatasaray'ın, Icardi transferinin detayları belli oldu mu? Galatasaray, Icardi'ye ne kadar maaş ödeyecek? Galatasaray, Icardi transferine dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Icardi transferinin detayları belli oldu: Ne kadar maaş ödenecek?
Transfermarkt verilerine göre Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Türkiye’de transfer sezonunun bitimine 1 hafta kala kadrosunu takviye etme çalışmalarını hızlandıran Galatasaray’da öncelikli hedef forvet transferini bitirmek.

Galatasaray Icardi ile anlaşma sağladı

Sarı kırmızılılarda, Paris Saint Germain’in (PSG) Arjantinli golcüsü Maurio Icardi öne çıkıyor. Galatasaray’ın, yıldız oyuncunun transferi için Icardi ve kulübü PSG ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.

Galatasaray Icardi transferinin detayları

Fransız ekibinin, Arjantinli futbolcunun 8 milyon euroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Galatasaray’ın Icardi’ye ise yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar, transferi ilk etapta 1 yıllık kiralık olarak tamamlamak isterken, Arjantinli yıldıza hafta başına kadar imza attırmayı hedefliyor.

  • Icardi’de son anda bir pürüz yaşanması durumunda ise Rusya’da Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson’ın transferi gerçekleştirilecek.

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