Galatasaray'ın iptal edilen golünün VAR kayıtı açıklandı

20:2321/04/2026, Salı
Galatasaray'ın iptal edilen golündeki ofsayt anı.
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçında Leroy Sané ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise tartışmalı pozisyonun kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında bulduğu ancak geçerlilik kazanmayan golün yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Leroy Sané ile kaydettiği gol, maçın 60. dakikasında VAR incelemesi sonrası iptal edilmişti.

Hakem Batuhan Kolak ve VAR tarafından verilen bu karar tartışma çıkarmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu oynanan maçların ardından pozisyonun VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDEKİ HAKEM DİYALOGLARI;

VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."

Batuhan Kolak: "Tamamdır. Geldim, ekrandayım."

VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."

Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"

VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"

Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."

VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."

Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."

VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."

Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."

VAR: "Tamam, oynatıyoruz."

Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."


'COĞRAFİ OFSAYT' İFADESİNE TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar yayımlanan VAR kaydının ardından tepki gösterdi. Yunus Akgün için 'Coğrafi ofsayt' tanımlamasını rezalet olarak yorumlayan sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden federasyona serzenişte bulundu.




Emeklilere 32 bin TL fırsatı: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu! İşte nisan 2026 güncel rakamlar