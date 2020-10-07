BUNDESLİGA

Galatasaray'ın istediği Mario Götze'nin yeni takımı belli oldu

Mario Götze PSV'ye transfer oldu

Hollanda ekibi PSV, son olarak Borussia Dortmund forması giyen ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği isimlerden olan Mario Götze'yi transfer etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Götze yeni takımının formasıyla poz verdi.

Götze yeni takımının formasıyla poz verdi.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile sözleşmesi bittikten sonra, Alman ekibiyle masaya oturmayan ve takımdan ayrılan Mario Götze'nin yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki oyuncu, Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer oldu.

PSV'den yapılan açıklamada Mario Götze ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, Alman yıldızın cümlelerine de yer verildi. Hollanda liginde oynamak istediğini söyleyen Götze, "Transfer döneminde bir çok takımdan teklif aldığım doğru. Ben duygusal bir insanım, herhangi bir takımı seçmekte özgürdüm. Herhangi bir takıma gidebilirdim ama Hollanda Ligi'ndeki yarışa katılmak istedim. Tamamen farklı bir yarış istedim" ifadelerini kullandı.

  • Mario Götze geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle oynadı. 28 yaşındaki oyuncunun Transfermakrt verilerine göre güncel piyasa değeri 10.5 milyon euro.

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