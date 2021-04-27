Galatasaray'ın şampiyonluk inancı tam

Galatasaray, evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın 6, 2. sıradaki Fenerbahçe’nin ise 3 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılı takım, kalan maçlarının tamamını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Galatasaray teknik heyeti ise şampiyonluk konusunda inancını sürdürüyor. Kalan haftalarda rakiplerinin puanlar kaybedeceğini düşünen teknik ekip, oyunculara bir konuşma yaparak, “Saha dışı etkenlerden etkilenmeyerek, maçlara odaklanmamız lazım. Adım adım ilerleyip, tüm maçları kazanacağız. Size ve kalitenize güveniyoruz. Daha önce geriden gelerek şampiyon olduk, yine olabiliriz” dedi.
- Galatasaraylı oyuncular ise teknik ekibin konuşmasına olumlu tepki verdi. Son 9 hafta içerisinde gereksiz puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı takımda futbolcular, kalan 5 maçta en iyi şekilde mücadele edeceklerini teknik heyete ilettiler. Takım kaptanları Arda Turan, Muslera ve Donk da takım adına teknik kadroya söz verdi.