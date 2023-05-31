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Spor

Galatasaraylı yıldız dakikalarca ağladı: Nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldız ismi Torreira Ankaragücü maçında Galatasaray şampiyonluğunu ilan ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız oyuncunun ağlama nedenin geçtiğimiz yıllarda kaybettiği annesi olduğu öğrenildi.

16:38 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Lucas Torreira

Lucas Torreira

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Torreira yaptığı açıklamada, "Bu muhteşem takımın bir parçası olduğum için derin heyecanımı ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Taraftarımızın koşulsuz desteği olmasaydı bu başarı mümkün olamazdı. Gücümüz ve ilham kaynağımız olduğunuz için teşekkürler." dedi.


Takım arkadaşlarına teşekkür eden Uruguaylı oyuncu, "Takım arkadaşlarıma, özverileri ve çabaları için hayranlığımı ve saygımı ifade etmek istiyorum. Birlikte zorlukların üstesinden geldik ve zafer arayışımızda hep birlikte durduk. Bu, birlik ve kararlılığımızın bir sonucudur. Biz gerçek şampiyonuz! Beni kollarını açarak karşılayan bu güzel şehre teşekkür ediyorum. İlk günden beri sevginizi ve sıcaklığınızı hissettim. Desteğiniz şampiyonluk için çok önemli. Bu şehir benim ikinci evim oldu." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden annesini de unutmayan Torreira, "Bu neşeli anımda aileme de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sen anne, beni yukarıdan izliyor ve gözetliyorsun, en büyük hayranım ve güç kaynağımsın." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, "Bu harika yolculuğun bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkürler. Birlikte kutlamaya ve futbolda kalıcı bir miras inşa etmeye devam edelim. Yüksel Galatasaray!" ifadelerini kullandı.




#Lucas Torreira
#Galatasaray
#Süper Lig
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