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Galatasaraylı yıldız icralık oldu: 8 milyon liralık anlaşmazlık

Galatasaraylı yıldız icralık oldu: 8 milyon liralık anlaşmazlık

10:3719/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Galatasaray
Galatasaray

Galatasaraylı yıldız futbolcu, İstanbul'da kiraladığı lüks villayı sözleşme süresi dolmadan boşaltınca ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Kalan kira bedelinin ödenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık yargıya taşınırken, taraflar arasındaki hukuki süreç devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Arjantinli yıldızın, İstanbul'da kiraladığı villa nedeniyle ev sahibiyle hukuki süreç yaşadığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre Icardi, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bulunan bir villayı yıllık 504 bin dolar bedelle kiraladı. Ancak deneyimli golcünün, sözleşme süresinin tamamlanmasına dört ay kala konuttan ayrıldığı belirtildi.

Ev sahibinin, sözleşmede yer alan şartları gerekçe göstererek kalan dört aylık kira bedelinin ödenmesini talep ettiği, bunun da yaklaşık 8 milyon liraya karşılık geldiği ifade edildi. Icardi'nin bu talebi kabul etmemesi üzerine icra takibi başlatıldığı, Arjantinli futbolcunun ise söz konusu işleme itiraz ettiği kaydedildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ev sahibinin, Icardi'nin itirazının kaldırılması için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin dosyayı işleme aldığı ve taraflar arasındaki hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.



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