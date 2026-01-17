Galatasaraylılar tepkili: Yağmurluk sonrası bir skandal daha | VİDEO

Süper Lig 18. haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçında ısıtıcıların çalışmaması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'ta soğuk havada oynanan mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı ve tribündeki yerlerini aldı.
Stadyumda ısıtıcılarının çalışmaması ise Galatasaraylıları çileden çıkarttı. O anları görüntüleyen bir sporsever, ısıtıcıların çalışmadığını ve RAMS Park'ta üşüdüklerini belirterek yönetime tepki gösterdi.