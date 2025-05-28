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Gaziantep FK'da Adana Demirspor mesaisi

Gaziantep FK'da Adana Demirspor mesaisi

13:2128/05/2025, Çarşamba
AA
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Kacper Kozlowski de çalışmalarda yer aldı.
Kacper Kozlowski de çalışmalarda yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü konuk olacağı Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.


Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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