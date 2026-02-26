Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gaziantep FK'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Gaziantep FK'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

23:0926/02/2026, jeudi
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde, 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.




#Gaziantep FK
#Samsunspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı