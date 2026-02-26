Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz geri dönüş! 5 gol, 2 kırmızı kart ve 90+8’de gelen tarihi tur

Almanya’daki ilk maçı 2-0 kaybeden Atalanta, sahasında Borussia Dortmund’u 4-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın başında Scamacca ile umutlanan, 90+8’de Samardzic’in penaltısıyla turu söken İtalyan ekibi, Dortmund’u sahadan sildi. Atalanta - Borussia Dortmund maç özeti haberimizde.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında Atalanta tarihi bir geri dönüşe imza attı. Almanya'da oynanan ilk maçı Borussia Dortmund 2-0 kazanarak rövanş öncesi yakalamıştı. Atalanta, evindeki maçta rakibini 4 golle eledi.
Maçın hemen başında 5. dakikada Atalanta, Gianluca Scamacca'yla öne geçti. İlk yarının büyük bir bölümü bu skorla tamamlanırken ev sahibi ekip Davide Zappacosta'nın 45'te attığı golle farkı ikiye çıkardı ve devreye Atalanta 2-0 önde girdi.
Atalanta'da Mario Pasalic, 57. dakikadaki golüyle takımının üçüncü golünü kaydetti. Maçın son bölümüne bu skorla girilirken Borussia Dortmund, Karim Adayemi'nin 75'teki golüyle farkı yeniden ikiye indirdi.
ATALANTA'DAN GERİ DÖNÜŞ
Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Atalanta, VAR incelemesinin ardından Lazar Samardzic'in penaltıdan kaydettiği golle yeniden farkı üçe taşıdı.
Mücadele İtalyan ekibinin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Atalanta adını son 16'ya yazdırdı. Borussia Dortmund'da Ramy Bensebaini ve Nico Schlotterbeck kırmızı kart gördü. Atalanta, son 16 turunda Arsenal ya da Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ
