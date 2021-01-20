Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto dönemi başladı

Gaziantep FK, Sumudica yerine Ricardo Sa Pinto ile anlaştı.

Geçtiğimiz hafta takımın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ani bir şekilde ayıran Gaziantep Futbol Kulübü, takımın başına Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto’yu getirdi. Portekizli teknik adamla bir kaç gündür sürdürdüğü görüşmelerde mutlu sona ulaşan Gaziantep ekibi, 48 yaşındaki hocayla bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yeni hocayı açıkladı

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli başarılı çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 48 yaşındaki Portekizli teknik direktörümüz Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto’ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Ricardo Sa Pinto kimdir?

10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz’in Porto kentinde dünyaya gelen Ricardo Sa Pinto, futbolculuk kariyerinde gösterdiği performansla ülkesinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Kariyeti boyunca 45 kez Portekiz A Milli Takımı’nın formasını terleten Ricardo Sa Pinto, teknik direktörlük kariyerinde de Portekiz’in Braga ile Sporting, Belçika’nın Standard Liege, Polonya’nın Legia Varşova, Sırbistan’ın Kızılyıldız gibi takımlarında görev yaptı. Ricardo Sa Pinto, kariyerinin en önemli başarısını ise Galatasaraylı Luyindama’nın eski takımı Standard Liege ile Belçika Kupası’nı kazanarak yaşadı.