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Gedson Fernandes: "Söyleyeceğiniz bir şey var mı?"

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden ayağını paylaşan Gedson Fernandes'e, Babel'den yanıt geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gedson Fernandes: Söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Gedson Fernandes

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazandı.

"Söyleyeceğiniz bir şey var mı?"

Karşılaşmada sık sık Galatasaraylı futbolcuların faullerine maruz kalan Rizesporlu Gedson Fernandes, ayağını sosyal medyadan paylaştı. Fernandes, "Marcao, Babel; söyleyecek bir şeyiniz var mı?" ifadelerini kullandı.

Fernandes'in paylaşımı
Fernandes'in paylaşımı

Babel'den yanıt gecikmedi

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabı üzerinden eski takım arkadaşına yanıt verdi. Babel, "İyi oyuncuları savunmanın tek yolu kardeşim" paylaşımını yaptı.

Babel'in paylaşımı
Babel'in paylaşımı
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