Gedson Fernandes: "Söyleyeceğiniz bir şey var mı?"

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazandı.

"Söyleyeceğiniz bir şey var mı?"

Karşılaşmada sık sık Galatasaraylı futbolcuların faullerine maruz kalan Rizesporlu Gedson Fernandes, ayağını sosyal medyadan paylaştı. Fernandes, "Marcao, Babel; söyleyecek bir şeyiniz var mı?" ifadelerini kullandı.

Fernandes'in paylaşımı

Babel'den yanıt gecikmedi

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabı üzerinden eski takım arkadaşına yanıt verdi. Babel, "İyi oyuncuları savunmanın tek yolu kardeşim" paylaşımını yaptı.