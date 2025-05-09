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Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu

Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu

11:179/05/2025, Cuma
IHA
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Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası
Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Üniversite öğrencilerinin kıyasıya yarıştığı şampiyonada dereceye giren sporculara ilçe protokolü tarafından ödülleri takdim edildi.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen 2025 yılı Yurtlar Arası Spor Ligi (YURTLİG) Türkiye Birinciliği Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası’nın ödül töreni Karasu Şehir Stadı’nda gerçekleştirildi. Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye çapında çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Geleneksel Türk sporlarının yaşatılması ve sporcuların yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, yarışmaların ardından katılan sporcular ödüllerine kavuştu. Ödül töreninde Karasu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’nın yanı sıra daire amirleri, antrenörler ve sporcular hazır bulundu. Protokol üyeleri, başarılı sporculara ödüllerini takdim ederek gençleri tebrik etti. Törenin ardından ilçe protokolü ok attı ve ata bindi.

#Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası
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