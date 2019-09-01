Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: 1-2

3. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahasına yaklaşıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Diallo’dan geri döndü.

13. dakikada ceza sahasına giren Crivelli, Halil İbrahim’in müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltıyı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Çakır penaltıyı iptal ederek Crivelli’ye sarı kart gösterdi.

28. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Stancu’nun vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Cüneyt Çakır VAR uyarısı sonrasında yaptığı incelemenin ardından golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

36. dakikada sağ kanattan Sessegnon pasında topla buluşan Sio’nun şutu direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

50. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

54. dakikada son çizgiye inen Caiçara topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselenen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Diallo gole izin vermedi.

68. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Flavio, son anda topa ayak koydu.

73. dakikada Visca, Soner Dikmen'in müdahalesiyle ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Diallo, yerden soluna gelen topu yatarak kurtardı.

81. dakikada Visca'nın ceza sahasında yaptığı vuruşunda top Toure'nin eline çarptı. Cüneyt Çakır, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

83. dakikada penaltıyı kullanan Demba Ba, topu filelere gönderdi: 1-1

90. dakikada Medipol Başakşehir 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Çalımlarla soldan ceza sahasına giren İrfan Can'ın pasında Visca, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

90 5. dakikada Toure'nin kısa düşen pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda Diallo, topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Medipol Başakşehir ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği üçüncü maçını da kaybetti.