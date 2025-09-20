Yeni Şafak
Gençlerbirliği 3 puanla tanıştı

19:5420/09/2025, Cumartesi
AA
Franco Tongya'nın gol sevinci
Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü Franco Tongya kaydetti.


İlk 5 maçında puan alamayan Gençlerbirliği, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.


Öte yandan Hüseyin Eroğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk Süper Lig galibiyetini aldı. Eroğlu, Süper Lig'de Samsunpor ve Gençlerbirliği'nin başında daha önce çıktığı toplam 10 maçta (9 mağlubiyet, 1 beraberlik) galibiyet elde edememişti.



Gençlerbirliği-Eyüpsor maçının önemli dakikaları

11. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Seslar, topu kafayla Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem'in ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Erhan gole izin vermedi.


13. dakikada bu kez ev sahibi takım gole yaklaştı. Köşe gönderine yakın noktada yaptığı baskıyla topu kazanan ve soldan ceza sahasına giren Niang'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Felipe'den döndü. Pozisyonun devamında Varesanovic'in şutunda, top auta gitti.


36. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanına arkasına sarkan Tongya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0


45+1. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullanan başkent ekibinde Göktan Gürpüz'ın ceza sahasına ortasında Thalisson'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


Maçın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


56. dakikada Tongya'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.


77. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan çektiği sert şutta, top az farkla yandan dışarı çıktı.


Gençlerbirliği, Tongya'nın ilk yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.









#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Eyüpspor
