Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gençlerbirliği yeniden seçime gidiyor: Genel kurul tarihi açıklandı

Gençlerbirliği yeniden seçime gidiyor: Genel kurul tarihi açıklandı

13:0629/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu. Genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 10 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan duyuruya göre genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 10 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.


Olağanüstü seçimli genel kurul, ilk toplantıda yeterli sayıya ulaşılamaması halinde 17 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.


Kırmızı-siyahlı kulübün, 6 Aralık'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.


Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine son anda salona gelerek seçime giren Çakmak, başkanlığa getirildikten sonraki teşekkür konuşmasında, "üzerinde çalışmış, daha güçlü yönetim kurulu listesi" oluşturmak için yeniden genel kurul kararı alınacağını belirtmişti.


Çakmak, "Başkan kalmak istiyorum ama 1-1,5 ay içerisinde belki yönetimde, divanda, disiplinde değişiklikler isteyeceğim. Bir kez daha kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda tamamen kimi bulduysak yazdığımız bir liste oldu." ifadelerini kullanmıştı.






#Gençlerbirliği
#Süper Lig
#Gençlerbirliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dijital vicdan nedir, ne anlama gelir?