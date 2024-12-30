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Hüseyin Eroğlu'nun yardımcıları belli oldu

Hüseyin Eroğlu'nun yardımcıları belli oldu

16:1130/12/2024, پیر
AA
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Hüseyin Eroğlu daha önce Bandırmaspor, Samsunspor ve Altınordu'yu çalıştırmıştı.
Hüseyin Eroğlu daha önce Bandırmaspor, Samsunspor ve Altınordu'yu çalıştırmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ekibi belirlendi.

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü Halit Eroğlu ile Burhan Alıcı yapacak.


Başkent temsilcisinde kaleci antrenörlüğüne Neşet Büyükkılıç, atletik performans antrenörlüğüne Dünyacan Çiçekverdi ile Alper Karaman, analiz antrenörlüğüne de Tolga Sayın ve Mert Arda Açıkgöz getirildi.



Sakaryaspor mesaisi devam etti

Gençlerbirliği, Sakaryaspor ile 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.


Koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyunla devam edilen idman, çift kale maçla tamamladı.





#1. Lig
#Gençlerbirliği
#Hüseyin Eroğlu

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