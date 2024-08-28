Giovanni van Bronckhorst: "Tek planımız gruplara kalmak"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu konuk edecek.





Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile futbolcu Gedson Fernandes basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

"Konsantreyiz. Geçen hafta da bunu söylemiştim; bir görevimiz var o da gruplara kalmak."





"Avrupa Ligi'nin yeni formatı heyecan verici. Daha farklı takımlarla oynayacağız. Ben buna olumlu bakıyorum."





"Gol atıyoruz evet ama hücumu geliştirirken takım savunmasını da geliştirmeli ve kolay gol yeme sorununa çare bulmalıyız."





"Sezona Süper Kupa ile harika başladık. Lige ikide iki ile başladık. Gruplara katılım göstereceğimizden eminim. Pazar günü de sezonun ilk bölümünü en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."





Gedson Fernandes'in öne çıkan açıklamaları:

"Çok konuşmaya gerek yok. Hepimiz maçın ne kadar önemli olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yüzde yüzümüzü vererek Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz."





"Bireysel istatistiklerin önemli olduğunu düşünmüyorum, önemli olan kollektif mücadele. Lugano maçı çok önemli. Tek odak noktamız kazanıp Avrupa Ligi'ne katılmak."





Aslında geçen yılı konuşmanın pek manası yok, kötüydü evet. Yeni hocamız geldi, yeni oyuncular geldi. Çok farklı başladık sezona. Bize özgüven getirdi. Hocamızla aramızda karşılıklı güven var. Yapmamız gereken şey iyi çalışmak ve başladığımız gibi iyi gitmek."











