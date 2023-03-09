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Spor

Gökhan Zan’ın çağrısına Zenit'ten destek

6 Şubat'ta ülkemizde gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzede çocuklar için birçok takım malzeme göndererek destek oluyordu. Gökhan Zan'ın çağrısına Zenit'ten karşılık geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:03 . 9/03/2023 Perşembe
DHA
Doğma büyüme Hataylı olan eski futbolcu, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki insanlara yardımlar ulaştırmak için çalışıyor.

Doğma büyüme Hataylı olan eski futbolcu, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki insanlara yardımlar ulaştırmak için çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleri 11 ilimizde büyük yıkım ve 46 bin 104 can kaybına neden olurken, ilk günden itibaren afet bölgesine destek çağrısı yapan Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Gökhan Zan'ın çabalarına Rusya Premier Lig lideri Zenit kayıtsız kalmadı.


Depremzedelere bir yardım eli de Rusya'nın ünlü kulübü Zenit'ten geldi. Antakya'da deprem bölgesine giden Zenit'in Türkiye ekibi, Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan'a futbol topu, kış şartlarına uygun mont, bere ve eldivenleri depremzede çocuklara dağıtılmak üzere teslim etti. Zenit ekibi, Zan'a yardımların ulaştırılmasına katkı sağladığı için teşekkür ederek Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.


Gökhan Zan da, "Deprem bölgesindeki tüm çocuklar bizden futbol topu istiyordu. Çağrımıza kayıtsız kalmayan Zenit'e depremzede çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürdüğü için teşekkür ederiz" dedi.


#Deprem
#Gökhan Zan
#Zenit
1 saat önce
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Gökhan Zan’ın çağrısına Zenit'ten destek
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