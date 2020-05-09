Gol kralı ilan edilen Mbappe rakibi için ödül istedi

21 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamada tebrik mesajları için teşekkür ederek, "Ancak Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle gol krallığı Mbappe'ye verilmişti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ligler sonlandırılmış ve lider PSG şampiyon ilan edilmişti.

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Merci à tous pour vos messages.

Je pense par contre que Wissam aussi mérite un trophée, comme ça s’est fait en Premier League la saison dernière pour récompenser son année 🤷🏽‍♂️...

🤝 @WissBenYedder #UnTrophéePourWissam https://t.co/M3TA5Gd4SJ — Kylian Mbappé (@KMbappe) 8 Mayıs 2020