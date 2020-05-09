LİGUE 1

Gol kralı ilan edilen Mbappe rakibi için ödül istedi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonunun gol kralı ilan edilen Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Kylian Mbappe'de bu sezon ligde 18 gole imza atmıştı.

Kylian Mbappe'de bu sezon ligde 18 gole imza atmıştı.

Fotoğraf: Benoit Tessier

21 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamada tebrik mesajları için teşekkür ederek, "Ancak Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle gol krallığı Mbappe'ye verilmişti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ligler sonlandırılmış ve lider PSG şampiyon ilan edilmişti.

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