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Spor

Golbol Milli Takımı üst üste 3. kez Olimpiyat şampiyonu

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı finalde İsrail'i 8-3 mağlup ederek üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu oldu.

19:44 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:06 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Üst üste üçünçü kez altın madalya sahibi.
Üst üste üçünçü kez altın madalya sahibi.

2024 Paris Paralimpik Oyunları Golbol kadınlar kategorisinde A Milli Takımımız finalde İsrail ile karşı karşıya geldi.


Milliler, 8-3'lük üstün skorla sahadan galip ayrılarak üst üste 3. kez Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.


Son düdüğün ardından yaşanan sevinç;

Üst üste 3. kez

Golbol Kadın Milli Takımı, Rio 2016, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ardından Paris 2024'te altın madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.


Son düdük ve şampiyonluk anı:




#Paris 2024 Paralimpik Oyunları
#Golbol
#Türkiye
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