Golbol Milli Takımı üst üste 3. kez Olimpiyat şampiyonu

Üst üste üçünçü kez altın madalya sahibi.
2024 Paris Paralimpik Oyunları Golbol kadınlar kategorisinde A Milli Takımımız finalde İsrail ile karşı karşıya geldi.
Milliler, 8-3'lük üstün skorla sahadan galip ayrılarak üst üste 3. kez Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Son düdüğün ardından yaşanan sevinç;
Üst üste 3. kez
Golbol Kadın Milli Takımı, Rio 2016, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ardından Paris 2024'te altın madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Son düdük ve şampiyonluk anı:
#Paris 2024 Paralimpik Oyunları
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#Türkiye
1 saat önce