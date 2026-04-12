İzmir'de nefes kesen maç: Göztepe 3-3 Kasımpaşa (ÖZET)

19:07 12/04/2026, Pazar
Karşılaşmadan kare.
Süper Lig 29. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 45+1. dakikada Ben Ouanes, 52. dakikada Benedyczak ve 76. dakikada Krastev (K.K) attı.

Göztepe'nin golleri ise 24. dakikada Juan, 82. dakikada Jeferson (P) ve 89. dakikada Bokele kaydetti.

90+5. dakikada Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından İzmir ekibi 47 puanla 6. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 28 puanla 13. sıraya yükseldi.


GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ


