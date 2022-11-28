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Görmesin diye kardeşinin gözlerini kapattı

Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında gündem olan 1. Lig'deki Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylarda tribündeki 2 küçük çocuk dehşetin ortasında kaldı.

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Haber Merkezi DHA
Göztepe-Altay maçında dehşetin ortasında kalan çocuklar
Kardeşi görmesin diye gözlerini kapattı.

Gürsel Aksel Stadı'nda aileleriyle birlikte maça gelip maraton tribünde genellikle ailelerin yer aldığı, tam da Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle yüzünden yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yanı başında bulunan 2 küçük çocuk, büyük korku yaşadı.

İşaret fişeğinin ateşlenip Çakır'a isabet etmesinin ardından tribünler karışırken, 2 çocuk olayların tam da ortasında travma yaşadı.

Çocuklardan büyük olanı, talihsiz taraftarın kanlar içinde yerde kaldığı görüntüleri görmemesi için kardeşinin gözünü eliyle kapatmaya çalıştı. Çocuklar, bu esnada tribünlerde karşılıklı atılan yabancı maddelerden de korunmaya çalıştı.

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