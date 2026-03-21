Erteleme maçlarının oynanacağı tarih açıklandı: Karşılaşmalar ne zaman oynanacak?

08:11 21/03/2026, Cumartesi
Erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek
Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa maçları nedeniyle, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Süper Lig'de 27'nci hafta erteleme maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı. Peki Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, 27'nci hafta erteleme maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı. Göztepe - Galatasaray ve Çaykur Rizespor - Samsunspor maçları, Avrupa karşılaşmaları nedeniyle ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Galatasaray ve Çaykur Rizespor - Samsunspor maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı. Göztepe - Galatasaray maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Çaykur Rizespor ile Samsunspor ise 9 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek.




Adana İncirlik Üssü'nde siren sesleri neden çaldı?