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Göztepe'de son karar Dağ ve Özkayımoğlu

TFF 1. Lig'de 3 haftalık bekleyiş sonrası yeni teknik ekip belli oldu. Turgay Altay'dan sonra birçok isimle görüşen İzmir ekibi, bir çok teknik adamla görüşmüş ve Ekrem Dağ'da karar kılmıştı. Pro Lisansı olmayan Dağ'ın ekibinde resmiyette teknik direktörlük görevini Şakir Özkayımcıoğlu yürütecek. Detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Göztepe ile anlaşan Ekrem Dağın ekibi belli oldu!
Ekrem Dağ

TFF 1’inci Lig’de cumartesi günü deplasmanda Pendikspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe'de 3 haftalık bekleyiş sonrası yeni teknik ekip belli oldu.

Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu

Teknik direktör Turgay Altay’la Boluspor deplasmanındaki mağlubiyet sonrası 10 Eylül'de yollarını ayırdıktan sonra Volkan Demirel, Onur Cinel, Mustafa Kaplan gibi birçok isimle pazarlık yapıp başı dönen sarı-kırmızılılar uzun arayışların ardından Şakir Özkayımoğlu ve Ekrem Dağ ikilisine takımı emanet etti.

Özkayımoğlu’nun UEFA Pro Lisans belgesine sahip olması nedeniyle teknik direktör unvanını alacağı, teknik direktör olarak hafta içinde anlaşılan UEFA A Lisans belgeli Ekrem Dağ’ın ise yardımcı antrenör unvanıyla çalışacağı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımız için yeni bir antrenör ekibi ile anlaşma sağladı. Ekrem Dağ, Futbol A Takım Baş Antrenörü olarak görev alacak ve Şakir Özkayımoğlu da Futbol A Takım antrenör kadrosuna katıldı. Sportif Direktörümüz Ivan Mance, "Yeni antrenör kadrosundan çok memnunum. Radomir, antrenman metotları konusunda çok güçlü bir bilgiye ve üst düzey takımların ve oyuncuların nasıl geliştirileceği konusunda deneyime sahip. Ekrem Dağ ise hem oyuncu hem de antrenör olarak en üst düzeyde etkileyici bir özgeçmişe sahip ve eminim ki oyuncularımız onunla çalışmaktan büyük fayda sağlayacak. Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türk futbolunu yakından tanıyan ve Göztepe'ye büyük bir tutkuyla bağlı olan bir antrenörü daha kadromuza katmış olduk. Kulübün neyi temsil ettiğini ve Göztepe'yi temsil etmek için neyin gerekli olduğunu biliyor. Bu Futbol A Takım antrenör kadrosunun bizi doğru yönde ilerletebileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Radomir Kokovic de heyette

Göztepe'de sportif direktör Ivan Mance'nin ekibinden Radomir Kokovic de teknik heyette önemli unsur oldu.

Göztepe resmi sitesinden yaptığı açıklamada Kokovic için ise "Radomir Kokovic, Kulübümüzün Futbol Metodolojisi Direktörü olarak göreve getirildi. Kokovic, Kulübün antrenörlük metodolojisini oluşturacak ve futbol stratejisinin, futbol kulübü genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Futbolculuk kariyerinde İzmirspor, Altay, Kocaelispor, Karabükspor, Adana Demirspor ve İskenderun Demir Çelik’te top koşturan Şakir Özkayımoğlu, yıllardır Göztepe’de anrtenörlük görevini üstlendi. Özkayımoğlu, sarı-kırmızılı kulübün altyapısında yetiştirip bu sezon Afyonspor'a kiralık gönderdiği santrfor Ege'nin de babası.

  • Avusturya'da başladığı futbolculuk döneminde Beşiktaş dahil birçok kulüpte forma giyen 41 yaşındaki Ekrem Dağ ise yeşil sahaların ardından son olarak Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptı.

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