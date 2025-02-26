Göztepe Kasımpaşa maçına hazır

Nazım Sangare de çalışmalarda yer aldı.
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
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