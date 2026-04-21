Göztepe'de ceza sıkıntısı

11:4121/04/2026, Salı
DHA
Süper Lig'de deplasmanda alınan Kocaelispor beraberliğinin ardından cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Avrupa kupalarına katılma yolunda mutlak galibiyeti hedefleyen sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Heliton'un yanı sıra orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi, Kocaelispor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

Hesap.com Antalyaspor maçında 3 banko oyuncusundan yararlanamayacak teknik direktör Stanimir Stoilov'un Heliton'un yerine savunmada Taha'ya şans vereceği, Dennis'in yerine Musah Mohammed'i oynatacağı, Miroshi'nin yokluğunda ise Efkan'ı 8 numaraya çekip Krastev'e 10 numara pozisyonunda şans vereceği kaydedildi. Ayrıca Kocaelispor maçının 26'ncı dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen sağ bek Ogün'ün de Antalyaspor'a karşı forma giymesinin zor olduğu, Arda Okan'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı ifade edildi.

