Göztepe'de ceza sıkıntısı

Hesap.com Antalyaspor maçında 3 banko oyuncusundan yararlanamayacak teknik direktör Stanimir Stoilov'un Heliton'un yerine savunmada Taha'ya şans vereceği, Dennis'in yerine Musah Mohammed'i oynatacağı, Miroshi'nin yokluğunda ise Efkan'ı 8 numaraya çekip Krastev'e 10 numara pozisyonunda şans vereceği kaydedildi. Ayrıca Kocaelispor maçının 26'ncı dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen sağ bek Ogün'ün de Antalyaspor'a karşı forma giymesinin zor olduğu, Arda Okan'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı ifade edildi.