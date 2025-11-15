Göztepe'de gözler Kocaelispor maçına çevrildi: Stoilov sıkı çalıştırıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kocaelispor’u konuk etmeye hazırlanırken, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde tempoyu artırdı. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un yönetimindeki antrenmanlarda takım, hem fiziksel hem de taktik açıdan maça odaklandı.





Sabah Programı

Sabah bölümünde oyuncular önce salonda güç ve core egzersizleri yaptı. Ardından sahaya geçen sarı-kırmızılı futbolcular, kısa mesafe koşularıyla ısınmanın ardından 5’e 2 pas organizasyonları ve top kazanma çalışmalarına geçti.





Akşam Çalışması

Günün ikinci antrenmanında bu kez bitiricilik ön plana çıktı. Şut varyasyonları üzerinde duran ekip, ardından hücum setleri ve savunma yerleşimleri üzerinde çalışarak taktik hazırlıklarını derinleştirdi.





İzmir temsilcisi, iç sahadaki Kocaelispor sınavı öncesi hazırlıklarını sürdürürken, takımın özellikle pas hızı ve geçiş oyununa ağırlık verdiği gözlendi. Stoilov’un yönetiminde yapılan çalışmaların, Süper Lig’deki kritik haftaya daha sağlam bir giriş yapmayı hedeflediği belirtiliyor.















