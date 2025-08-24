Göztepe'de Janderson Romulo'nun yokluğunu aratmadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 3 haftalık performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu süreçte 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 7 puan toplamayı başardı. Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Stanimir Stoilov’un öğrencileri, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.





Sezona hücum hattında önemli bir değişiklikle başlayan İzmir ekibi, Romulo’yu 25 milyon Euro karşılığında Leipzig’e sattı. Bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe, yine Brezilyalı olan 26 yaşındaki Janderson’u kadrosuna dahil etti.





Fenerbahçe’yi boş geçti, diğer iki maçta 3 gole katkı verdi





İlk resmi maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Janderson, sergilediği performansın yanı sıra Bokele’nin attığı golde de asist yaparak hem gole doğrudan katkı verdi hem de taraftarından tam not aldı. İkinci hafta oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe maçında sahneye çıkamayan 26 yaşındaki oyuncu, üçüncü hafta ise adeta boş geçtiği haftanın acısını çıkardı.