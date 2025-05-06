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Göztepe'ye yeni smaçör: Sözleşme imzalandı

Göztepe'ye yeni smaçör: Sözleşme imzalandı

16:476/05/2025, Salı
DHA
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Göztepe Voleybol
Göztepe Voleybol

Papara Göztepe, dış transferde Galatasaray'dan smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Papara Göztepe, dış transferde Galatasaray'dan smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme imzaladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Sude Hacımustafaoğlu ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Galatasaray Daikin forması giyen Sude, geçtiğimiz sezon çift lisans ile genç oyuncu statüsünde takımımızda da forma giymiş ve şampiyon kadromuzda yerini almıştı. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Sude" denildi.





#Papara Göztepe
#Voleybol Sultanlar Ligi
#Sude Hacımustafaoğlu
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