​GZT ile devam

GZT, Anadolu kulüplerine destek olma anlayışıyla isim sponsoru olduğu ve 44 yıl aradan sonra adını Süper Lig’e yazdıran Giresunspor’a isim sponsoru olmaya bu yıl da devam edecek. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan sponsorluk anlaşması sonrası pandemi etkisine rağmen taraftarlarla Giresunspor’un arasındaki bağın güçlenmesine katkıda bulunan GZT, sezon sonuna kadar Giresunspor’un yakın takipçisi oldu ve gelişmeleri yakından paylaştı. Giresunspor’un şampiyonluk macerasına ortak olan GZT, bundan sonra da tüm medya gücüyle Giresunspor’un Süper Lig macerasında yanında olmaya devam edecek.

SPOR Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz

TÜM GÜCÜMÜZLE YANINDAYIZ

Sponsorluğun devamından dolayı heyecanını dile getiren Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca “GZT olarak ilk defa isim sponsoru olduğumuz Giresunspor’un daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Biz GZT olarak enerjisi yüksek ve sürekli büyüyen bir markayız. Giresunspor’u da bu anlamda kendimize benzetiyoruz ve tüm gücümüzle yanında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk anlaşmamızı yaptığımızda Süper Lig’e çıkacağına olan inancımızı dile getirmiştik. GZT Giresunspor’un Süper Lig’de güzel bir ivme yakalayacağına inanıyoruz” dedi. Karaca, “GZT Giresunspor artık daha büyük bir sahnede yer alacak. Tüm medya gücümüzle ve enerjimizle yanlarındayız. GZT olarak bu serüvene ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz ve GZT Giresunspor’a Süper Lig’de başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

GZT’NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

GZT’nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirten GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise “GZT’nin sporun yanında olması çok önemliydi. Anadolu takımlarının her zaman desteğe ihtiyacı var. İlk anlaşmamızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık, takım olarak biz de başarı için çok çalıştık. Mücadelemiz Süper Lig’de devam ediyor. Yakaladığımız bu ruhu sahaya da taşıyarak birlikte nice başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyoruz” dedi.