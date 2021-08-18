Spor GZT ile devam
FUTBOL FUTBOL

GZT ile devam

Albayrak Medya markalarından GZT, geçtiğimiz sezon başladığı Giresunspor’un isim sponsorluğuna bu sezon da devam edecek. Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, “Tüm medya gücümüzle ve enerjimizle Giresunspor’un yanındayız” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
​GZT ile devam
Ömer Karaca - Hakan Karaahmet

GZT, Anadolu kulüplerine destek olma anlayışıyla isim sponsoru olduğu ve 44 yıl aradan sonra adını Süper Lig’e yazdıran Giresunspor’a isim sponsoru olmaya bu yıl da devam edecek. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan sponsorluk anlaşması sonrası pandemi etkisine rağmen taraftarlarla Giresunspor’un arasındaki bağın güçlenmesine katkıda bulunan GZT, sezon sonuna kadar Giresunspor’un yakın takipçisi oldu ve gelişmeleri yakından paylaştı. Giresunspor’un şampiyonluk macerasına ortak olan GZT, bundan sonra da tüm medya gücüyle Giresunspor’un Süper Lig macerasında yanında olmaya devam edecek.

Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz
SPOR
Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz

TÜM GÜCÜMÜZLE YANINDAYIZ

  • Sponsorluğun devamından dolayı heyecanını dile getiren Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca “GZT olarak ilk defa isim sponsoru olduğumuz Giresunspor’un daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Biz GZT olarak enerjisi yüksek ve sürekli büyüyen bir markayız. Giresunspor’u da bu anlamda kendimize benzetiyoruz ve tüm gücümüzle yanında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk anlaşmamızı yaptığımızda Süper Lig’e çıkacağına olan inancımızı dile getirmiştik. GZT Giresunspor’un Süper Lig’de güzel bir ivme yakalayacağına inanıyoruz” dedi. Karaca, “GZT Giresunspor artık daha büyük bir sahnede yer alacak. Tüm medya gücümüzle ve enerjimizle yanlarındayız. GZT olarak bu serüvene ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz ve GZT Giresunspor’a Süper Lig’de başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

GZT’NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

GZT’nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirten GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise “GZT’nin sporun yanında olması çok önemliydi. Anadolu takımlarının her zaman desteğe ihtiyacı var. İlk anlaşmamızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık, takım olarak biz de başarı için çok çalıştık. Mücadelemiz Süper Lig’de devam ediyor. Yakaladığımız bu ruhu sahaya da taşıyarak birlikte nice başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Çin, Rusya ve Pakistan devrede

Çin, Rusya ve Pakistan devrede
Göğsümüz kabardı

Göğsümüz kabardı

​536 yerli ve 700 yabancı firma Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te buluştu.
Bizimle kalın

Bizimle kalın

​Afganistan'da Türkiye farkı.
Dünyada ilk üçteyiz

Dünyada ilk üçteyiz

​Türkiye savunmada devrim yaptı.
Ürünleri <br>görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor

​KOBİ'lerden gövde gösterisi.
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.

13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.

Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.