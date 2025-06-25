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Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Inter son durumunu açıkladı

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Inter son durumunu açıkladı

22:4125/06/2025, الأربعاء
AA
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Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu

İtalya devi Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede başarılı orta sahanın sağ bacağında zorlanma tespit edildi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.


İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.


Inter'le bu sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti.




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