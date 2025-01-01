Hakemin "bariz gol şansı" (clear goal-scoring opportunity) kararını verirken dikkate aldığı ana kriterler
Futbolda sıkça rastladığımız durumlardan biride bariz gol şansı sırasında yapılan fauller. Hakemler bariz gol şansı olduğu kanaatine vardığı faul veya el pozisyonlarında genellikle kırmızı karta başvurmaktadır. Peki, hakemin bariz gol şansı kararı hangi kriterlere göre verilir? İşte detaylar.
Bariz gol şansı (clear goal-scoring opportunity) kararı futbolda sıkça rastladığımız durumlardan biri. Hakemler tarafından verilen bu karar genellikle kırmızı kartla sonuçlanmaktadır. Peki, hakemin bariz gol şansı kararı hangi kriterlere göre verilir? İşte detaylar.
HAKEMİN BARİZ GOL ŞANSI KARARI HANGİ KRİTERLERE GÖRE VERİLİR?
HAKEMİN BARİZ GOL ŞANSI KARARI HANGİ KRİTERLERE GÖRE VERİLİR?
1- Mesafe ve Açı:
Topun kaleye olan mesafesi ve oyuncunun vuruş açısı önemlidir. Genellikle, oyuncu ceza sahası içinde veya yakınında ve kaleye doğru bir açıyla topu kontrol ediyorsa, bu bir bariz gol şansı olarak değerlendirilebilir.
2- Rakip Sayısı:
Faullü oyuncu dışında kaleyi koruyan savunma oyuncusu sayısı da önemlidir. Kalecinin dışında sadece bir veya hiç savunma oyuncusu kalmışsa, bu durum bariz gol şansını destekler.
3- Oyuncunun Kontrolü:
Topu kontrol eden oyuncunun, topu kontrol altına almış olması ve vuruş yapacak pozisyonda olması kriterler arasında yer alır.
4- Faullü Müdahale:
Hakem, yapılan faulün oyuncunun gol atma şansını kesinlikle engelleyip engellemediğine bakar. Faulün türü (örneğin, arkadan müdahale, faul yapan oyuncunun topa müdahale etme şansı olmaması gibi) belirleyici olabilir.
5- Sonuç:
Eğer bu kriterler göz önüne alındığında, faul olmasaydı oyuncunun büyük olasılıkla gol atabileceği sonucuna varılırsa, hakem bariz gol şansı kararı verebilir.
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