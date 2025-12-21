Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Halil Akbunar 2. Lig'e transfer oldu

Halil Akbunar 2. Lig'e transfer oldu

18:5321/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Halil Akbunar
Halil Akbunar

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, 2. Lig takımı Bursaspor'a transfer oldu.

Bursaspor ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil beyazlılar, Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki Halil Akbunar ile anlaşmaya vardı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Halil Akbunar ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtilerek, transferin hem futbolcuya hem de camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.



Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen, forvet ve sağ kanatta oynayan Akbunar, bu sezon ligde 12 karşılaşmada görev alıp, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.


Tecrübesi ve hücum gücüyle dikkat çeken Halil Akbunar’ın, sezonun ikinci yarısında Bursaspor’un hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.




#Halil Akbunar
#Bursaspor
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YDUS 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı: YDUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi