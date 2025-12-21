Bursaspor ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil beyazlılar, Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki Halil Akbunar ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Halil Akbunar ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtilerek, transferin hem futbolcuya hem de camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.