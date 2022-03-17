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Halil Akbunar için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'ın Göztepe forması giyen Halil Akbunar'ı gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin sarı-kırmızılı kulübün sezon sonundaki durumuna göre hamle yapacağı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Halil Akbunar için Beşiktaş iddiası
Göztepe formasıyla toplamda çıktığı 303 maçta, 49 gol attı ve 50 asist kaydetti.

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı takımın küme düşmesi durumunda serbest kalacağı belirtilen 28 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre; siyah-beyazlı kulüpte sportif direktör Ceyhun Kazancı, Halil Akbunar'ı transfer listesine ekledi.

Beşiktaş yönetiminin Halil için Göztepe'nin ligdeki durumunu beklediği belirtildi.

  • Halil Akbunar, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 4 gol atarken 5 de asist kaydetti.

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