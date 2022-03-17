Halil Akbunar için Beşiktaş iddiası

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı takımın küme düşmesi durumunda serbest kalacağı belirtilen 28 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.
Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre; siyah-beyazlı kulüpte sportif direktör Ceyhun Kazancı, Halil Akbunar'ı transfer listesine ekledi.
Beşiktaş yönetiminin Halil için Göztepe'nin ligdeki durumunu beklediği belirtildi.
- Halil Akbunar, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 4 gol atarken 5 de asist kaydetti.