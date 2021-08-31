Halil Dervişoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmedi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir rekabete dönüşen Halil Dervişoğlu transferinde son gülen sarı kırmızılılar oldu.

Gün içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan genç futbolcu için yapılan görüşmeler ve hamlelerin ardından işler değişti. Teknik direktör Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu'nun babası ve aynı zamanda menajeri olan Muzaffer Dervişoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından oyuncu tarafının Galatasaray'dan yana tavır takınması transferde kilit rol oynadı.

Brentford kulübüyle kiralık olarak anlaşan Galatasaray'ın genç oyuncunun sözleşmesine zorunlu olmayan satın alma hakkı koydurttuğu belirtildi.

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a imza atmak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Halil Dervişoğlu transferine ilişkin Galatasaray'a yakın isimlerin yapmış olduğu paylaşımlar;

Halil Dervisoglu’nun sözlesmesinde satinalma opsiyonu var. Ancak zorunlu degil. Brentford tarafini baskan Burak Elmas bitirdi. Oyuncuya Fenerbahce’nin teklifi daha yuksekti. Burada bir yonetici devreye girdi ve Halil’i ikna etti. Halil FB’nin yuksek teklifine ragmen GS’yi secti — Yakup Çınar (@yakupcinar) August 31, 2021

Fenerbahçe Halil Dervişoğlu transferinde büyük darbe yedi,Ali Koç ilk defa, parası da olsa kaybetti..Muzaffer Dervişoğlu abimize teşekkürler 🙏😉 — Evren Turhan (@evrentrhn) August 31, 2021

Halil Dervişoğlu transferini Galatasaray sonlandırmak üzere. Fenerbahçe son anda Halil’e daha yüksek bir teklif yaptı. Ancak bu teklife rağmen Halil sözünden dönmedi ve Galatasaray ile anlaştığını belirtti. Başkan Burak Elmas ise Brendtford kulübü ile anlaşma sağladı. REKLAM August 31, 2021