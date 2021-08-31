Spor Halil Dervişoğlunun Fenerbahçeye transferi gerçekleşmedi
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Halil Dervişoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmedi

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun gün içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak akşam saatlerinde bu durum değişti. Genç futbolcu menajeri olan babasıyla birlikte Galatasaray'ın teklifini kabul ettiklerini sarı kırmızılı yönetime bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Dervişoğlunun Fenerbahçeye transferi gerçekleşmedi
Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçirmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir rekabete dönüşen Halil Dervişoğlu transferinde son gülen sarı kırmızılılar oldu.

Gün içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan genç futbolcu için yapılan görüşmeler ve hamlelerin ardından işler değişti. Teknik direktör Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu'nun babası ve aynı zamanda menajeri olan Muzaffer Dervişoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından oyuncu tarafının Galatasaray'dan yana tavır takınması transferde kilit rol oynadı.

Brentford kulübüyle kiralık olarak anlaşan Galatasaray'ın genç oyuncunun sözleşmesine zorunlu olmayan satın alma hakkı koydurttuğu belirtildi.

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a imza atmak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Halil Dervişoğlu transferine ilişkin Galatasaray'a yakın isimlerin yapmış olduğu paylaşımlar;

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