Spor Halil Umut Melere dev görev Salzburg-Lille maçını yönetecek
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Halil Umut Meler'e dev görev: Salzburg-Lille maçını yönetecek

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'la karşılaşacağı maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haber Merkezi AA
Halil Umut Melere dev görev: Salzburg-Lille maçını yönetecek
Üç futbolcumuz Lille'in en önemli futbolcuları arasında yer alıyor.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ise AVAR olarak görev alacak.

Hakem Halil Umut Meler
Hakem Halil Umut Meler

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