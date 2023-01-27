Hamsik Hatayspor maçının kadrosundan çıkartıldı

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Marek Hamsik
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bordo-mavili takımda, Marek Hamsik kadrodan çıkartıldı.
Trabzonspor, antrenman sırasında oyuncunun ağrı hissettiğini ve Hatayspor maçının kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamšík, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Trabzonspor'un Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Kafilede şu isimler yer aldı;
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Bruno Peres
5. Jens Stryger Larsen
6. Eren Elmalı
7. Vitor Hugo
8. Marc Bartra
9. Hüseyin Türkmen
10. Stefano Denswil
11. Siopis
12. Doğucan Haspolat
13. Enis Bardhi
14. Abdülkadir Ömür
15. Bakasetas
16. Yusuf Yazıcı
17. Lahtimi
18. Trezeguet
19. Djaniny Semedo
20. Umut Bozok
21. Maxi Gomez
22. Naci Ünüvar