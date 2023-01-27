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Spor

Hamsik Hatayspor maçının kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor'da antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden Marek Hamsik, Hatayspor maçı kafilesinden çıkartıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:10 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Marek Hamsik

Marek Hamsik

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bordo-mavili takımda, Marek Hamsik kadrodan çıkartıldı.


Trabzonspor, antrenman sırasında oyuncunun ağrı hissettiğini ve Hatayspor maçının kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:


"Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamšík, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."


Kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Kafilede şu isimler yer aldı;


1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Kağan Moradaoğlu

4. Bruno Peres

5. Jens Stryger Larsen

6. Eren Elmalı

7. Vitor Hugo

8. Marc Bartra

9. Hüseyin Türkmen

10. Stefano Denswil

11. Siopis

12. Doğucan Haspolat

13. Enis Bardhi

14. Abdülkadir Ömür

15. Bakasetas

16. Yusuf Yazıcı

17. Lahtimi

18. Trezeguet

19. Djaniny Semedo

20. Umut Bozok

21. Maxi Gomez

22. Naci Ünüvar


#Trabzonspor
#Hamsik
#hatayspor
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