Hamsik Hatayspor maçının kadrosundan çıkartıldı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bordo-mavili takımda, Marek Hamsik kadrodan çıkartıldı.

Trabzonspor, antrenman sırasında oyuncunun ağrı hissettiğini ve Hatayspor maçının kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: