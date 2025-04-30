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Hatayspor'da Başakşehir mesaisi

Hatayspor'da Başakşehir mesaisi

14:3830/04/2025, Çarşamba
DHA
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Joelson Fernandes de çalışmalarda yer aldı.
Joelson Fernandes de çalışmalarda yer aldı.

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Hatayspor, Başakşehir'le oynayacağı prestij maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 34'üncü haftasında, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Başakşehir maçının çalışmalarını sürdürdü.


Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.


Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.





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