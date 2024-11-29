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Hatayspor'dan Beşiktaş maçı öncesi 'forma' uyarısı

Hatayspor'dan Beşiktaş maçı öncesi 'forma' uyarısı

14:3929/11/2024, Cuma
DHA
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Hatayspor, ligde topladığı 7 puanla 18. sırada yer alıyor.
Hatayspor, ligde topladığı 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, farklı takımların forma ve ürünleriyle gelen taraftarların stada alınmayacağını açıkladı.

Hatayspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçında tribünlerde görsel şölen oluşturmak istediklerini bildirdi.


Açıklamada, “Değerli Hatayspor taraftarı, maç günü tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak için sizlerden bir ricamız var. Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerimizde birlik ve bütünlüğümüzü korumak adına, yalnızca Hatayspor forması veya renkleriyle stadyumda bulunmanızı rica ediyoruz. Başka takım forması, arması veya renklerini taşıyan ürünlerle gelen taraftarların stadyuma alınmayacağını önemle hatırlatırız. Tribünlerde tam bir uyum ve takımımıza tam destek sağlayabilmek için bu kurala hassasiyet göstermenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.




#Hatayspor
#Süper Lig
#Beşiktaş

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