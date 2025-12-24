Yeni Şafak
Hava kirliliği nedeniyle maçlar ertelendi: Resmi açıklama yapıldı

11:4624/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
AA
Tahran'da hava kirliliği nedeniyle futbol müsabakaları ertelendi
İran'ın başkenti Tahran'da etkili olan hava kirliliği nedeniyle futbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. 24 Aralık Çarşamba günü futbol faaliyetlerinin tamamının yasaklandığı, antrenmanların da yapılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da etkili olan hava kirliliği nedeniyle futbol müsabakaları tatil edildi.


İran devlet televizyonu, Tahran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.


Açıklamada, Tahran'da hava kirliliği seviyesinin yükselmesi üzerine, bugün yapılması planlanan tüm futbol müsabakalarının ertelendiği belirtildi.


Karar kapsamında, 24 Aralık Çarşamba günü futbol faaliyetlerinin tamamının yasaklandığı, antrenmanların da yapılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.


Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.


Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

"0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)"




